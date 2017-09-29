В Львове выписали 12-летнюю роженицу: отец новорожденного не пришел
29.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-29 17:47
В Львове выписали 12-летнюю роженицу: отец новорожденного не пришел
Девочка родила здорового малыша.
Татьяну Лучишин, 12-летнюю девочку из Борислава, которая 17 августа родила во Львове здорового ребенка, выписали из родильного отделения, передает Rus.Media.
Молодая мама рассказала, что ребенок родился весом 2,5 кг с помощью кесарева сечения. Девочка здоровая, без отклонений в развитии. Назовут ее Дианой и дадут фамилию матери.
Юную роженицу встречала вся семья – мама, братья и сестры. Татьяна является вторым из шести детей в семье. Молодая мама учится в шестом классе, но не будет посещать школу, а продолжит обучение на дому.
Отец ребенка в роддом не приехал. О нем Таня не хочет говорить.