В Лондоне показали “умную” зебру для пешеходов и водителей
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2017-10-11 12:58
В Лондоне показали “умную” зебру для пешеходов и водителей
В Лондоне представили прототип «умной зебры» для водителей и пешеходов.
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Дорожное покрытие длиной 22 метра с помощью светодиодов «рисует» разметку и предупреждает участников движения о потенциальной опасности, передает Rus.Media.
Технология Smart Crossing автоматически окрашивает участок дороги в зеленый цвет, подавая сигнал о начале движения. Кроме того она может различать людей, велосипедистов и транспортные средства, изменяя разметку для каждого из них.
Smart Crossing разработала страховая компания Direct Line, подсчитав, что в городе на пешеходных переходах ежедневно случается до 20 дорожно-транспортных происшествий. С помощью компьютерного зрения “умная зебра” видит, что происходит вокруг, и обновляет дорожную разметку без участия оператора.
Система адаптирована к реалиям нашего времени: она применяет яркие цвета, чтобы отвлечь людей от смартфонов. Кроме того, она освещает территорию вокруг пешеходов, идентифицируя их, когда они находятся в слепой для водителя зоне. Smart Crossing автоматически расширяется для больших групп (например, для детей, которые идут в школу). Если кто-то неожиданно пересекает дорогу, система включает экстренный режим, окрашивая разметку в красный.
Пробную версию прототипа Smart Crossing установили в районе Митчам.