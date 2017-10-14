В Лондоне появился умный пешеходный переход
2017-10-14 17:30
В Лондоне появился умный пешеходный переход
Новая система была разработана страховой компанией Direct Line.
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Зебра длиной 22 метра состоит из светодиодов, которые сигнализируют, когда пешеходам, велосипедистам или автомобилистам необходимо двигаться, передает Rus.Media. Зебра автоматически становится зеленой. Она может увеличиваться по ширине в зависимости от количества людей, идущих по ней. Новая система была разработана страховой компанией Direct Line.
По словам разработчиков, новый пешеходный переход создан в соответствии с современными тенденциями: часто пешеходы не обращают внимания на светофоры, поскольку смотрят в свои смартфоны.
Умная зебра также будет подсвечивать пространство вокруг идет пешехода, сигнализируя о том, что он может находиться в слепой зоне водителя. Если мужчина решил пересечь дорогу, не соблюдая правил, знаки на переходе становятся красными.