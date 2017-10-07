В ливийской столице Триполи судили 14 граждан Украины с танкера “Рута”
2017-05-01 08:01
В ливийской столице Триполи судили 14 граждан Украины с танкера “Рута”
В ливийской столице Триполи судили 14 граждан Украины с танкера “Рута”, задержанного военно-морскими силами Ливии
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В ливийской столице Триполи судили 14 граждан Украины с танкера “Рута”, задержанного военно-морскими силами Ливии, повідомляєЗМІ со ссылкой на Al Jazeera.
По словам представителя ВМС Ливии Аюба Кассема, после трехчасовой перестрелки два танкера были захвачены вместе с экипажами доставлены в столицу Ливии Триполи, где они предстали перед судом. “Среди них были 14 украинцев из “Руты”, четверо турок и двое грузин, которые находились на втором судне — “Старк”, — отметил А.Кассем.
В ходе захвата “Рута” была загружена почти 3 330 т нефти, “Старк”, который может перевозить 1236 тонн, также должен был быть загружен. А.Кассем отметил, что “Рута” была под украинским флагом, второй танкер — под конголезским.
По словам представителя ВМС, экипажи судов “были хорошо вооружены, имели поддержку охраны на лодках и оказывали сопротивление”.
Кроме того, несколько раз с лодок по ВМС был открыт огонь из автоматов Калашникова и пулеметов. Напомним, военно-морские силы Ливии захватили два танкера, которые подозревались в контрабанде нефти из Северной Африки.