В Лиге Европы “Динамо” обыграло “Скендербеу”
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-14 22:23
В Лиге Европы “Динамо” обыграло “Скендербеу”
“Динамо” начало свой путь в групповом раунде Лиги Европы с победы.
Киевское “Динамо” одержало волевую победу над “Скендербеу” в матче первого тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media.
Встреча прошла в Киеве на стадионе “Олимпийский” и завершилась со счетом 3:1.
В конце первого тайма Гьерг Музака вывел албанскую команду вперед, однако во втором тайме “Динамо” забило три безответных мяча в ворота соперника — отличились Сергей Сидорчук, Жуниор Мораес и Дьемерси Мбокани, который реализовал пенальти.
В параллельном матче группы “Янг Бойз” сыграл вничью с “Партизаном” — 1:1.