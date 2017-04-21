В лесу вблизи Славутича нашли обгоревший труп
21.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно работники Славутичского лесхоза заметили в лесу дым и сразу же прибыли на место происшествия. Возгорание было на расстоянии 200 метров от железной дороги «Чернигов – Славутич» и в 400 метрах от автодороги «Чернигов – Славутич». В огне горели около трех соток леса. Мужчины локализовали пожар, но сквозь дым заметили какой-то силуэт. Полицейские, которых вызвали работники лесхоза, обнаружили обгоревший труп мужчины, ростом 170-175 сантиметров. К тому же, у тела лежала пол-литровая бутылка с прозрачной жидкостью. У бедняги сильно обгорели голова и тело. Сейчас черниговские полицейские выясняют, кем был этот человек и что с ним произошло.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым