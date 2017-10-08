В Латвии разбился вертолет, один человек погиб
2017-10-08 17:07
В Латвии разбился вертолет, один человек погиб
Инцидент произошел во время чемпионата Европы по ралли «Лиепая».
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В Латвии разбился вертолет, передает Rus.Media. Инцидент произошел во время чемпионата Европы по ралли «Лиепая». Во время происшествия один человек погиб и еще трое были ранены. Об этом сообщает представитель RA Events Янис Унбедахтса.
Факт аварии вертолета уже был подтвержден латвийскими властями. Местная Служба неотложной медицинской помощи заявила о том, что из трех пострадавших, двое находятся без сознания.
Чрезвычайное происшествие случилось во время последнего этапа гонок в области Грамздас, неподалеку от городка Приекуле. Очевидцы сообщают о том, что при взлете вертолет зацепил электропровода, от чего и произошла авария.
Сейчас на месте падения работают медики и спасатели.
Это не первый подобный случай. Ранее стало известно о падении вертолета, который принадлежал ВВС Индии. Тогда инцидент произошел в штате Аруначал-Прадеш недалеко от границы с Китаем. Ми-17В-5 упал вблизи места сброса припасов. Известно, что семь человек погибли.