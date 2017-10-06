В Кувейте “задержали” голубя с рюкзачком наркотиков
2017-05-23 17:19
В Кувейте “задержали” голубя с рюкзачком наркотиков
В Кувейте сотрудники таможенной службы задержали почтового голубя, на спине которого был закреплен рюкзачок с 178 наркотическими таблетками.
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Об этом сообщило издание Al Arabiya , 23 мая, передает Rus.Media.
Голубь пролетал неподалеку от здания управления таможни, там его заметили, ведь не каждый день можно увидеть голубя с рюкзаком на спине. Сотрудникам удалось отловить птицу, на спине которой с помощью скотча был прикреплен тканевый рюкзак с запрещенным содержанием.
Почтовых голубей использовали в течение многих веков для доставки сообщений. Птица может преодолеть более 150 километров и вернутся в свою голубятню. В современном мире почтовых голубей нередко используют наркокурьеры для своих целей, однако делают это не массово, так как для доставки крупных партий наркотиков маленькие пернатые явно не подходят. Например, шесть лет назад в Колумбии полицейские увидели на улице голубя, который вел себя странно и не мог взлететь. Приблизившись, они увидели на его спине пакет с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 45 грамм.
Не только преступникам интересные голуби. По некоторым данным их используют для тактической разведки некоторые спецслужбы. В прошлом году в Кашмире выловили 150 птиц, которые могли осуществлять шпионаж.
Голуби не единственные животные, на которых люди привыкли сваливать свои проблемы. В индийском штате Бихар полицейские обвинили крыс , которые, по их убеждению, выпили в полицейских участках почти миллион литров конфискованного алкоголя.