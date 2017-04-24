В квесте со взрывчаткой и ядовитыми грибами выиграла «Нафаня»
Для воспитанников детско-подростковых клубов по месту жительства на днях прошел квест на тему «Нет ничего невозможного». Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Перед началом мероприятия пограничники-кинологи продемонстрировали воспитанникам клубов работу служебных собак, вызвало искреннее восхищение и большое удовольствие детей. Все животные под руководством своих хозяев с большим профессиональным мастерством находили скрытые «наркотические вещества» и «оружие», а розыскная собака осуществила условное задержание «нарушителя государственной границы». После демонстрационных мероприятий со служебными животными участники квеста были разделены на семь команд. Каждая из команд получала задания на одной из семи организованных «станций» и дружно их решала. Руководители на каждой из «станций» оценивали действия и знания команд, выставляли оценки в путевых листах. В ходе квеста команды, в зависимости от возрастной группы, решали следующие вопросы: порядок действия с взрывоопасными предметами, как правильно действовать при пожаре, как вести себя с ядовитыми растениями, грибами и другими ядовитыми веществами, индивидуальные средства защиты и др. По итогам квеста первое место заняла команда «Нафаня», второе – «Надежда» и третье – «Ровесник».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым