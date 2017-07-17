В Куликовском районе зять у тещи вырастил плантацию конопли
В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» правоохранители обнаружили посев в более трехсот растений конопли, которые зять выращивал на огороде у тещи.
Плантацию похожих на коноплю растений на приусадебном участке одного из сел района заметил участковый офицер полиции. Однако владелица квартиры сразу начала уверять полицейских, что поле конопли – это проделки ее зятя. Изъятые растения направлены на экспертизу.
Оказалось, что предприимчивый названный родственник живет в другом районе, а наркотическое поле с 332 стеблей конопли решил спрятать подальше от полицейских глаз – на сельском огороде. Дескать, там искать точно не будут.
Однако, не так случилось как думалось, ибо в рамках проведения операции «Мак-2017» под особым контролем правоохранителей находятся именно приусадебные и дачные участки, на которых нарушители закона обычно и выращивают мак и коноплю.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от ста до пятисот растений или конопли в количестве от десяти до пятидесяти растений) — наказывается штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Правоохранители делают все возможное для прекращения распространения и полного искоренения наркотических растений из нашего общества. В очередной раз обращаемся к нашим согражданам. Если вам известно о каких-то плантации конопли – сообщайте в полицию.
Только совместными усилиями мы сможем преодолеть наркотическое зло и спасти не одну человеческую жизнь.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым