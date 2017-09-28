В Крыму достраивают “дворец Януковича” (видео)

despravda | 28.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-28 17:38

В Крыму достраивают “дворец Януковича” (видео)
В Сети появилось видео строительства особняка, который ранее принадлежал экс-президенту.

На мысе Айя достраивают дом, ранее принадлежавший экс-президенту Виктору Януковичу, передает Rus.Media. Об этом сообщают Крым Реалии.

После бегства Януковича в 2014 году строительство заморозили, но позже появились новые хозяева дворца.

СМИ отмечает, что волонтерский проект “Муниципальный сканер” выяснил, что новые владельцы входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина.

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