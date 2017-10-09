В Кремле назвали условия для разрешения конфликта на Донбассе
2017-10-09 14:46
В Кремле назвали условия для разрешения конфликта на Донбассе
По словам Пескова, решить конфликт на Донбассе одним нормандским форматом невозможно.
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В Кремле назвали условия для разрешения конфликта на Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают Rus.Media.
Так, по словам Пескова, решить конфликт на Донбассе одним нормандским форматом невозможно. Он также добавил, что для этого нужна политическая воля сторон конфликта, которыми, по словам Пескова, Киев и Донбасс.
“Изменения “на земле” не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или других стран, в частности, США. Изменения “на земле” могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, которыми являются Киев и Донбасс. Для изменения ситуации “на земле” необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода на дальнейшее нагнетание конфронтации, а именно на решение проблем мирными, политическими средствами”, – сказал он.
Кроме того, комментируя встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера он отметил, что “состоялась сверка часов и обмен мнениями относительно нынешней ситуации”.