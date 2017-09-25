В Краматорске торжественно открыли новую дорогу, которая свяжет два крупных микрорайоны
2017-09-22 09:19
В Краматорске торжественно открыли новую дорогу, которая свяжет два крупных микрорайоны
Подрядная организация умудрилась оставить на новом пути выбоины в асфальте.
В Краматорске торжественно открыли новую дорогу, которая свяжет два крупных микрорайона в объезд новой воинской части, передает Rus.Media.
Открытие дороги состоялось при участии городского головы Андрея Панкова, сообщает СМИ
Стоимость новой дороги протяженностью около одного километра составляет почти 5 миллионов гривен. Она позволит быстро добраться со Старого города до поселка Ясногорка.
До этого путь между двумя микрорайонами проходил мимо административных зданий Краматорского машиностроительного завода.
По словам Панкова, эта дорога выполнена по всем нормативам, оборудована пешеходной дорожкой и освещением.
А вот водители не в восторге от нового пути. По их словам, за слишком большое количество поворотов и наличием разделения полос, она превращается в потенциально опасную. Кроме того, подрядная организация умудрилась оставить на новом пути выбоины в асфальте.