В Козельце на кладбище нашли тело с пакетом на голове (Фото)
9 июля в полицию поступила информация об обнаружении на центральном кладбище Козельца тела неизвестного мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговщины.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции во главе с руководством и коллеги из Главного управления Нацполіції. Для поисков следов предполагаемого убийцы привлекался и кинолог со служебной собакой.
Правоохранители установили личность погибшего – им оказался житель одного из сел района. О насильственном характере смерти потерпевшего свидетельствовали и телесные повреждения на теле мужчины – множественные ссадины головы и следы крови. Позже судмедэкспертиза констатировала смерть в результате перелома свода черепа и кровоизлияния в мозг.
На поиски убийцы были привлечены самые опытные оперативники, которые начали розыск преступника по дворовых обходов, общения с соседями и проверкой ранее судимых граждан и подучетного элемента.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция вышла на ранее судимого жителя Козельца, который в содеянном сознался и дал правдивые показания.
Мужчина рассказал, что за три дня до того он принимал у себя гостя. Во время разговора на повышенных тонах возник конфликт, который перерос в драку. Хозяин как аргумент использовал палкой, которой и избил гостя до смерти. После чего на два дня спрятал тело в погребе. А ночью 9 июля втихаря вывез труп на центральное кладбище Козельца.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) – наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
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