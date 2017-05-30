В Корюковке замироточила Всецарица
Недавно в Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, что в Корюковке, замироточила икона «Всецарица». Это одна из самых известных икон, посвященных Богородице. Об духовные аспекты этого чуда поделился настоятель храма протоиерей Тарас Баик. «Именно на воскресенье после Пасхи, когда чтим апостола Фому, в нашем храме произошло это небольшое чудо. На глазах у многих людей с ножек Спасителя и Божьей Матери начали выделяться капли святого елея. Икона замироточила. Все были в восторге. Иногда мы хотим какого-то чуда, подтверждение веры. Вообще необязательно верить через чудо, мы должны верить из глубины своего сердца, из любви к Богу. И утверждать свою веру. Многие люди меня как священника спрашивают, что это значит. Сейчас тяжелое время для нашей страны, во многих храмах происходят события: иконы плачут, выливаются слезы и кровоточат, есть разные знамения. Господь хочет нам что-то сказать. Мое мнение как священника: Господь хочет скрепить нашу веру, потому что мы видим в настоящее время, как сработала советская безбожная власть. Она отразила веру в людей. Молодежь забывает о Церкви, особенно на территории восточной, северной Украины. Здесь много людей живут без Бога, без святого причастия, без Исповеди, без Церкви. Пытаются сказать и как не исключают Бога. Говорят, пусть Бог будет. Он там далеко на небе, а меня не трогайте. Но Церковь учит по-другому, что человеческое тело является храмом Духа Святого. Мы созданы, чтобы спастись. Возможно, Господь этими чудесами предупреждает прежде всего о скоротечности нашего времени. Что наступит время, когда Господь призовет нас в вечность. Как мы сами не придем к Господу, то все равно нас тогда принесут. Какими станем мы перед Отцом? Такими, какие есть. Дай Бог, чтобы свершилось чудо, чтобы полюбили Отца Небесного, чтобы мы воссоединились в одной Церкви. Чтобы Господь не болел от очередных ран, которые наносят Ему наши грехи, чтобы Дева Мария там, на небе, не плакала теми слезами, что мы наносим ей боль своим равнодушием в вере. Она хочет, чтобы мы обращались к Богу, чтобы мы спасали свои души, чтобы мы верили, что Господь знал. В нашем храме у иконы «Всецарица» совершается акафист. У нее исцеляются многие. Мы просим Бога, Царицу Неба и Земли, чтобы она сжалилась над нами. Икона «Всецарица» в нашем храме недолго. Прибыла она с моей малой родины, Львовщины. Написал эту икону мой одноклассник Андрей Родственник из города Новояворовск. Он пишет иконы, расписывает храмы. И он написал эту икону в уникальном византийском, стиле. И вообще у этой иконы молишься, чувствуешь ту Любовь Христа, покой душевный. Поэтому приглашаю всех в наш храм на совместную молитву. Богородица нас ждет, ибо сказано: «Как хорошо в Храме Твоим, Богородице!» Дай Бог, чтобы храм наш наполнялся людьми. Чтобы Господь нас благословлял. Поздравляю с наступающими Зелеными праздниками, Пятидесятницей, Воскресеньем Святого Духа. Мира и отрады духовной. Слава Иисусу Христу! »
Википедия пишет: «Икона« Всецарица »(греч. Παναγία Παντάνασσα, Пантанаса) – одна из самых знаменитых в мире чудотворных икон. Оригинал иконы хранится в монастыре Ватопед на горе Афон в Греции. Греческие монахи подарили копию иконы Харькову, находящегося в Покровском монастыре. В Греции, в святой Ватопедской обители (у восточной колонны собора) на горе Афон, находится чудотворная икона Божией Матери, именуемой «Всецарица» ( «Панахранта»). Эта небольшая икона XVII века с давних времен привлекала в монастырь большое количество паломников, ищущих покровительства и утешения в Пречистой Девы. Известны многочисленные случаи исцелений от рака, которые произошли после молитвы перед «Всецарица». Согласно рассказам старцев, первым доказательством того, что эта икона имеет особое дарения, является такое событие. Однажды молодой человек вошел в собор и направился в сторону иконы. Но вот лицо Богородицы блеснули – и невидимая сила бросила его на землю. Только он пришел в себя, сразу пошел со слезами на глазах к священнику, исповедался, и рассказал, что занимался магией. Чудотворная действие Пресвятой Богородицы заставила юношу изменить свою жизнь и стать благочестивым. Даже в самом названии этой иконы проявляется комплексная ее сила. Чудесная помощь Пресвятой Богородицы проявляется в том числе и в помощи родителям, которые молятся за своих детей, которые подверглись плена наркомании. Чудотворный образ Богоматери «Панахранта» ( «Пренепорочная», «Всемилостивая») почитается как на Афоне, так и за пределами. Списки этой иконы рассылались по разным странам, где также от них проявлялись чудесные исцеления и обращения к вере. Праздник в честь иконы Божией Матери «Всецарица» осуществляется ежегодно 31 августа. »Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым