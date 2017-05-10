В Корюковке установили камеры видеонаблюдения
На въездах в Корюковки, на площади и на основных перекрестках города оборудовали современные камеры видеонаблюдения общей стоимостью 521 000 гривен. Из них 400 000 – спонсорские средства, а 121 000 гривен выделили из городского бюджета по программе, которая была принята еще прошлым созывом горсовета. Как сообщается на сайте Корюковской горсовета, камеры одинаково хорошо видят и записывают видео днем и ночью, а также распознают номерные знаки транспортных средств. Изображения и информация в режиме онлайн передается в местный отдел полиции. Также идентифицируется транспортное средство, находящееся в аресте или похищен и тому подобное. Данные синхронизированы со всеукраинской базой данных. «Согласно статистике, после запуска первых камер существенно уменьшилось количество случаев краж так называемыми заезжими гастролерами», – говорится в сообщении. Кроме того, у правоохранительных органов есть портативные камеры, которые периодически размещать в лесополосах города, в частности районе Алексеевки для идентификации граждан, создают там стихийные свалки. Один такой поход в лес с мешочком мусора может стоить гражданам 1360 гривен штрафа.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым