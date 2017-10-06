В Коростене из поезда Интерсити высадили три десятка пассажиров
2017-10-06 16:26
В Коростене из поезда Интерсити высадили три десятка пассажиров
До данного инцидента была привлечена местная полиция и дежурный по вокзалу.
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Группу пассажиров высадили из международного поезда сообщением Пшемысль – Киев за нарушение общественного порядка, передает Rus.Media.
Об этом говорится в сообщении на сайте Укрзализныци.
Отмечается, что инцидент произошел 5 октября. 30 пассажиров поезда были высажены на станции Коростень.
“Во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля в Киев после отправления поезда со станции Львов начали вести себя вызывающе, очень громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойно путешествовать другим пассажирам”, – говорится в сообщении.