В Корюковке ввели карантин из-за чумы свиней
28 сентября проведено заседание ДНПК при Корюковской райгосадминистрации и принято рушение о объявления частного хозяйства жительницы г. Корюковка неблагополучным пунктом и установления в нем карантина по африканской чуме свиней.
Об этом ЧЕline сообщили в главном управлении Держпродспоживслужби в Черниговской области.
Определены зоны защиты территорию в радиусе 3 км от эпизоотического очага (жилой массив Алексеевка – вул. Дудка до вул. Набережная, вул. Новая, вул. Петровского, вул. Набережная, вул. Партизанская, ул. Лермонтова, вул. Мирная, вул. Вишнева, вул. Свободы, вул. Песчаная, ул. Гоголя, вул. Библиотечная, конец ул. Соборная с дома №211) и надзора в радиусе 1 км от внешних границ зоны защиты.
Данным решением утвержден план мероприятий по оздоровлению частного хозяйства от АЧС. Задействованы службы проводят все необходимые мероприятия согласно утвержденного плана и действующей инструкции.
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