В Корюковке горел «Камаз»
«Камаз» двигался, когда его водитель в зеркало заднего вида увидел дым из моторного отсека. Мужчина остановился и вышел из кабины. Сразу бросился к огнетушителя, ведь пламя уже распространялось между кабиной и кузовом автомобиля в моторном отсеке.
Еще один мужчина прибежал на помощь со своим огнетушителем, но огонь не удалось остановить, пока не прибыли два отделения профессиональных спасателей, которые ликвидировали огонь.
Огнеборцы установили, что очаг возгорания располагался в моторном отсеке возле выхлопного коллектора. Предполагают, что загорелось из-за нарушения герметизации коммуникаций и возгорания топлива при контактировании с выхлопным коллектором.
Источник: еженедельник «Маяк»
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым