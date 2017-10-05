В Корюковке будут строить жилье за средства иностранных инвесторов
Строительство многоквартирных домов для военных и представителей правоохранительных органов, в том числе тех, кто имеют статус участников АТО, — проекты, которые будут финансироваться за международные средства в рамках Меморандума о проведении международного конкурса архитекторов, подписанного Международным Союзом офицеров армии и полиции (Международный Исполнительный Комитет(МЭК)) и Черниговской областной государственной администрацией.
3 октября в Черниговской облгосадминистрации состоялась встреча председателя Международного Исполнительного Комитета Евгения Шпица, полномочного представителя в Украине Роберта Стрижова, представителей отдельных райгосадминистраций и местных органов исполнительной власти. Участие во встрече, которую провела в.а. первого заместителя председателя облгосадминистрации Юлия Свириденко, взял Корюковский городской голова Ратан Ахмедов.
Стороны подписали дополнительное соглашение к Меморандуму в части достройки объектов незавершенного жилищного строительства на Черниговщине. В перечне объектов – многоквартирный жилой дом и реконструкция помещения школы под жилой дом в Корюковке, 30-квартирный жилой дом в Варве и жилой дом в Прилуках.
По словам Евгения Шпица, для осуществления всех расходов, связанных с достройкой жилых домов, в Украине планируют создать соответствующий фонд.
Сейчас же Корюковская ОТГ, Варвинский и Корюковская райгосадминистрации, Прилуцкий горисполком готовить проектировщикам (это два учреждения из Одессы и Запорожья) информацию для изготовления проектной документации, при наличии которой и начнутся строительные работы.
Говорили также об определении заказчиков строительства, которыми могут выступить органы местного самоуправления.
«Только совместные взвешенные шаги дадут желаемый результат. В нашем случае — это жилье для военных и силовиков, ветеранов АТО. Поэтому необходимо учесть все детали и аккумулировать усилия как областной, так и местной власти, горисполкомов», — подытожила Юлия Свириденко.
Источник: Корюковская городской совет
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