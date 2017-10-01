В Конго упал военный грузовой самолет Ан-12 с украинцами на борту

despravda | 01.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-01 12:26

В Конго упал военный грузовой самолет Ан-12 с украинцами на борту
На борту Ан-12 находились 12 человек, среди них было трое украинцев.

В минувшую субботу в столице Демократической Республики Конго-Киншаса потерпел крушение военный грузовой самолет, весь экипаж погиб, передает Rus.Media.

Как рассказал директор главного аэропорта города Джорджа Лагеря, упал военный самолет, который перевозил пассажиров.

На борту Ан-12 находились 12 человек, среди них было трое украинцев.

МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию. А вот ВСУ подтвердило гибель трех украинских военных, но без подробностей.

По словам офицера армии, который был свидетелем инцидента, грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта и разбился в близлежащем резерве, контролируемой подразделениями республиканской гвардии и вооруженных сил. Офицер сказал, что среди погибших были и конголезцы, и иностранцы.

В сети появились фото с места трагедии.

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