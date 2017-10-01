В Конго упал военный грузовой самолет Ан-12 с украинцами на борту
2017-10-01 12:26
В Конго упал военный грузовой самолет Ан-12 с украинцами на борту
На борту Ан-12 находились 12 человек, среди них было трое украинцев.
В минувшую субботу в столице Демократической Республики Конго-Киншаса потерпел крушение военный грузовой самолет, весь экипаж погиб, передает Rus.Media.
Как рассказал директор главного аэропорта города Джорджа Лагеря, упал военный самолет, который перевозил пассажиров.
На борту Ан-12 находились 12 человек, среди них было трое украинцев.
МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию. А вот ВСУ подтвердило гибель трех украинских военных, но без подробностей.
По словам офицера армии, который был свидетелем инцидента, грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта и разбился в близлежащем резерве, контролируемой подразделениями республиканской гвардии и вооруженных сил. Офицер сказал, что среди погибших были и конголезцы, и иностранцы.
В сети появились фото с места трагедии.