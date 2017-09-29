В Колумбии открылся первый в мире “секс-курорт” – (Фото)
29.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-08-10 08:46
В Колумбии открылся первый в мире “секс-курорт” – (Фото)
Формат простой отдых – “Все включено”
Формат простой отдых – “Все включено”, передает Rus.Media.
Самый дешевый пакет услуг, а их всего четыре, стоит 599 долларов за ночь с человека. За эти деньги туристу предлагают девушку, а также (если нужно) англоязычного переводчика. Постояльца поселят в номере с кондиционером, душем, телевизором с плоским экраном
Самый дорогой пакет обойдется в 1499 долларов за ночь. Заказал такой набор услуг путешественнику предложат почувствовать себя настоящим королем с двумя девушками а также выдадут пропуск спа-центр, езду на лошадях, вертолетный тур, посещение ночного клуба, питание и другие виды сервиса.