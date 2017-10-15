В КНДР заявили, что уничтожат всех, кто угрожает будущему нации
2017-10-15 07:07
В КНДР заявили, что уничтожат всех, кто угрожает будущему нации
КНДР нацелена на решительное уничтожение врагов.
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Заместитель председателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации, передает Rus.Media.
“Мы видели выступление детей и русских девушек на окончания церемонии открытия 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС). Наша страна тоже хочет, чтобы такое будущее было. Это мир и процветание. Поэтому, чтобы добиться такого мира, всех врагов, которые могут помешать этому будущему, мы решительно уничтожим”, – сказал Ан Дон Чхун журналистам в субботу после окончания мероприятий МПС. Он добавил: “Это и есть наши намерения”.
Ранее сообщалось, что резкие предложения американского президента Дональда Трампа уничтожить КНДР не останутся без внимания. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо в ходе беседы с журналистами ТАСС в столице Северной Кореи.
Он объявил, что ” армия и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града”. Также Ли Ен Хо подчеркнул, что армия КНДР обладает “неистощимой силой”, и для США “пришла очередь расплатиться”.
“Он (лидер КНДР Ким Чен Ын) сказал, что наши стратегические войска, владеющие никому еще неизвестной, неисчерпаемой силой, не оставят безнаказанной Америку, государство-агрессора. Теперь пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия, и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словам”, – сказал Ли Ен Хо.