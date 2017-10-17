В КНДР заявили, что ядерная война может начаться в любой момент
2017-10-17 09:47
В КНДР заявили, что ядерная война может начаться в любой момент
Вся материковая часть США находится в пределах стрельбы КНДР.
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Заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война, передает Rus.Media. Об этом он сообщил на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи
“Ситуация на Корейском полуострове, на котором сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент”, – отмечает дипломат
По его словам, ни одна страна в мире, кроме КНДР, не подвергалась столь экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США”, и в этой ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону
“Вся материковая часть США находится в пределах нашей стрельбы, и если США решатся пойти в нашу священную территорию даже на дюйм, это не спасет от нашего сурового наказания в любой части земного шара”, – предупредил он.
Северокорейский дипломат добавил, что пока враждебная политика и ядерная угроза со стороны США не будут полностью устранены, они никогда и ни при каких обстоятельствах не будут вести переговоры относительно ядерного оружия.