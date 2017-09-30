В КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет

despravda | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-30 14:30

В КНДР зафиксировали передвижение баллистических ракет
Предположительно, это ракеты средней дальности Hwasong-12 или межконтинентальные Hwasong-14.

В Северной Корее несколько ракет переместили из центра разработок в Пхеньяне, что может говорить о подготовке нового испытания, передает Rus.Media. Об этом сообщила разведка США и Южной Кореи.

В отчете разведки не уточняется, куда переместили ракеты.

Предположительно, это ракеты средней дальности Hwasong-12 или межконтинентальные Hwasong-14.

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