В Китае тестируют сеть 5G
2017-09-29 09:10
В Китае тестируют сеть 5G
Компании Intel и Ericsson провели первые испытания сети 5G в Китае.
«Ericsson и Intel продемонстрировали взаимодействие багатотипних беспроводных сетей 5G во время первых испытаний в Пекине, в диапазоне 3,5 ГГц, который предназначается для развертывания сети 5G», – говорится в сообщении, передает Rus.Media.
Как отмечается, эти испытания проводились под руководством Министерства промышленности и информационных технологий КНР в рамках первой проверки беспроводного интерфейса и совместимости аппаратного обеспечения в диапазоне, уже выделенном для 5G крупнейшими операторами связи в стране.
Прототип, разработанный инженерами Ericsson, использовал технологии Massive MIMO, а Intel предоставила испытательный образец, анонсированный незадолго до этого – платформу 3-го поколения Mobile Trial Platform, которая, по словам компании, поддерживает также отдельный стандарт 5G New Radio.
Кроме этого, Intel объявила на прошлой неделе о партнерское соглашение с компанией Huawei в испытаниях протокола 5G New Radio. Во время испытаний Intel собирается использовать ту же платформу Mobile Trial Platform вместе с прототипом базовой станции Huawei 5G в диапазоне ниже 6 ГГц.
Эти испытания зададут направление всей будущей индустрии, заявили в Huawei, а также указывают на то, что коммерческое использование стандарта 5G, что объединяет операторов и производителей в глобальную сеть, уже не за горами.