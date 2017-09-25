В Китае робот успешно провел необычную операцию (Видео)
25.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-24 21:15
В Китае робот успешно провел необычную операцию (Видео)
Процедура длилась около часа.
В Китае робот впервые провел операцию по имплантированию пациенту двух напечатанные на 3D-принтере зубов. Процедура длилась около часа. Искусственные зубы вставили с погрешностью 0,2?0,3 мм, что является нормой для хирургических операций такого рода.
Сначала медперсонал настраивал работа, программируя движения устройства. Робот хоть и выполнял операцию самостоятельно, но для функционирования ему все же нужны люди.