В Китае из зоопарка сбежали 78 крокодилов
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-30 19:19
В Китае из зоопарка сбежали 78 крокодилов
Это были еще недавно родились рептилии.
В одном из китайских зоопарков произошла чрезвычайное происшествие, передает Rus.Media. Из террариума сбежали 78 крокодилов, предпочитая свободу регулярного питания. Правда, это были еще недавно родились рептилии.
По сообщению местных изданий, крокодилам удалось совершить побег, благодаря неразберихе связанной с ремонтом террариума. Сотрудники зоопарка оперативно отреагировали на событие и «по горячим следам» были найдены и возвращены на место 73 человека. Однако пяти рептилиям, судя по всему, удалось добраться до речных вод.