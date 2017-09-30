В Китае ящерица залезла в ухо человека и потеряла хвост
2017-08-20 12:55
В Китае ящерица залезла в ухо человека и потеряла хвост
Вытащив маленького незваного гостя из уха, доктор увидел, что на нем нет хвоста.
Житель китайского города Гуанчжоу обратился к местным врачам с жалобой на странное шевеление в своем ухе, передает Rus.Media. Он подозревал, что туда залез таракан во время сна, но это оказалось ошибкой.
Попытка вытащить ящерицу в кабинете врача закончилась крахом, потому что земноводное трепихалось. Больного проводили в спецамбулаторию и ввели насекомому наркоз, чтобы она успокоилась. Вытащив маленького незваного гостя из уха, доктор увидел, что на нем нет хвоста. Применив даже скрининг ушной раковины, орган не был обнаружен внутри уха. Видимо, притка существо потеряло его до того, как залезла в человека. В результате процедура была успешно выполнена, ящерица оказалась на подносе у медиков, а пациент, шокирован произошедшим, отправился домой.