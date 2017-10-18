В Кіптівській ОТГ 5 семей получили выплаты при рождении ребенка
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На Черниговщине помогает семьям с новорожденными. Такой опыт внедрен в Кіптівській ОТГ и Чернигове.«Наш край»
Депутаты Кіптівської сельского совета в конце 2016 года по инициативе председателя Владимира Кучмы (представителя «Нашего края») одобрили программу поддержки рождаемости в общине на 2017-2019 годы.
По словам секретаря Кіптівської сельского совета Виты Кучмы, в этом году помощь в сумме 20 тыс. грн уже получили пять семей, еще планируют выплаты одной семье. Для получения помощи от общины семья подает минимальный пакет документов, одновременно является обязательное условие, что денежные средства от общества должны быть потрачены родителями исключительно на потребности малыша.
«Семьи с новорожденными довольны. Положительные отзывы и благодарность за такое решение, ведь с рождением ребенка столько всего родителям надо купить», – рассказывает Вита Кучма.
Одними из первых получило помощь от Кіптівської общины супругов Ивашков. Наталья, Вячеслав и их первенец Николай, который родился в мае этого года, проживающие на территории Кіптівської ОТГ – в селе Новый Путь. Наталья с мужем – работники государственного предприятия «Чайка» филиал «Чемер». Женщина работала в бухгалтерии (в настоящее время – в отпуске по уходу за ребенком), муж – ведущий инженер.
«Это хорошо, что в общине есть такая помощь, – говорит Наталья Ивашко. – Она важна, ведь с рождением ребенка необходимы и кроватка, и коляска, и разнообразные средства по уходу». Именно на это молодая семья и потратила полученные средства.
Молодая женщина отмечает, что в Кіптівській общине есть все условия для молодых семей – и работа, и поддержка рождаемости. Наталья Ивашко убеждена, что такая программа в общине должно действовать и в дальнейшем, а еще стоит этот опыт распространять в других ОТГ не только Черниговщины, но и Украины.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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