В Киевском облсовете произошла драка между депутатами от БПП и “Батькивщины”
2017-09-26 16:30
В Киевском облсовете произошла драка между депутатами от БПП и “Батькивщины”
депутату вызвали “скорую”
В Киевской областной раде произошла драка: депутат от БПП напали на депутата от “Батькивщины” Владислава Хахулина, передает Rus.Media.
Фото: facebook.com/kyshchuk.oleg
Как сообщает активист “Свободы” Александр Аронец, депутаты от БПП сначала заблокировали трибуну, потом депутат Карлюк подошел к председателю облсовета Стариковой и вырвал микрофон. “На ее защиту встал депутат от “Батькивщины” Хахулин, на которого напал Карлюк и брутально избил. Депутат лежит, ему вызвали “скорую”, – пишет Аронец.
Напомним, 2 марта, на пленарном заседании Киевского горсовета подрались депутаты от фракций “Свобода” и “Солидарность”. Драка произошла между депутатом от фракции “Свобода” и депутат от “Солидарности” Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от “Свободы” Юрий Левченко призвал “вынести вперед ногами” мэра Киева.
“Виталий Владимирович должен был бы подать в отставку. И если он это не сделает в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами вперед”, – сказал Левченко. В ответ на реплику нардепа Харченко потребовал направить жалобу в ГПУ, после чего депутат “Свободы” Владимир Назаренко пытался его ударить.