В киевской больнице с тяжелым отравлением грибами попал ребенок с Черниговщины
ГУ «Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины» сообщает о случае тяжелого отравления дикорастущими грибами ребенка из Варвинского района.
Причиной отравления стали жареные сыроежки, но у медиков есть подозрение, что среди сыроежек попалась бледная поганка. Вчера ребенка в тяжелом состоянии были доставлены в Национальной детской специализированной больнице «ОХМАТДЕТ».
По состоянию на 11 октября в области дикорастущими грибами отравились 15 человек, один человек умер. ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» в очередной раз предупреждает жителей области об опасности употребления в пищу дикорастущих грибов.
Особенно опасны грибы для детей и лиц пожилого возраста.
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