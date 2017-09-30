В Киевской области двое подростков задержали полицейского-педофила
2017-01-25 09:17
В Киевской области двое подростков задержали полицейского-педофила
Следственное управление прокуратуры Киевской области сообщило о подозрении 26-летнему сотруднику полиции по факту развращения несовершеннолетних.
Кроме этого было установлено, что мужчина отправлял парню сообщения, содержание которых нос сексуальный характер: он предлагал ему половой контакт.
В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем. На «свидание» подросток пришел вместе с другом. Ребятам удалось задержать маньяка-педофила и вызвать полицию. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура Киевской области проводит досудебное расследование. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.