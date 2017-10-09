В Киеве умер известный украинский поэт Алексей Довгий
2017-10-09 14:36
В Киеве умер известный украинский поэт Алексей Довгий
Алексей Довгий – известный украинский поэт, автор более 40 поэтических сборников.
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7 октября на 89-м году жизни умер известный украинский поэт Алексей Прокопович Длинный, передает Rus.Media.
Алексей Довгий – известный украинский поэт, автор более 40 поэтических сборников. Среди самых известных – “Земля поет”, “Каменная роса”, “Власть солнца”, “Семья”, “Музыка пчелы”, “Бокал роз”, “Зенит”, “Завещание сыну”, “Прикосновение молнии”, “Зерно с глазами неба” и другие. Книги Алексея Довгого изданы не только в Украине, но и в других странах, в частности, Франции, Грузии, Черногории, Македонии и других. Около 100 его стихотворений положены на музыку известных украинских композиторов.
Прощание с Алексеем Длинным прошло в понедельник, 9 октября, в 11 часов в Союзе писателей Украины (Киев, вул. Банковая, 2). Отпели поэта в 12:30 в Михайловском соборе, в Трапезном храме Иоанна Богослова (вул. Трехсвятительская, 6а).
Согласно распоряжению мэра Киева, похоронят Алексея Довгого на Байковом кладбище (вул. Байкова, 6 – Центральная аллея, сектор 52 (конец аллеи)), рядом с могилой его давнего друга и коллеги Бориса Олийныка.