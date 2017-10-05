В Киеве ввели новые правила на выгул собак и котов
2017-10-05 20:06
В Киеве ввели новые правила на выгул собак и котов
Жителям столицы запретили выгуливать домашних животных на территории школ и больниц.
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Киевский городской совет своим решением запретил выгул собак и кошек на территории школ, детских садов и больниц. За соответствующее решение проголосовали 86 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета, передает Rus.Media.
Как рассказал инициатор, депутат Олег Гелевей, врачи, пациенты, родители и работники образования неоднократно устно и письменно жаловались на недопустимое поведение владельцев собак и кошек, которые выгуливают своих питомцев на территориях школ, детсадов и больниц.
“Более того, некоторые хозяева игнорируют нормы действующего законодательства относительно обязанности убирать за своими животными в местах общего пользования”, – отметил он.