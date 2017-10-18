В Киеве возможна подготовка вооруженных провокаций – МВД
2017-10-18 20:35
В Киеве возможна подготовка вооруженных провокаций – МВД
В связи с информацией о возможных провокациях с применением оружия, в городе действуют усиленные меры безопасности.
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Министерство внутренних дел Украины сообщает о возможных вооруженных провокациях в Киеве, передает Rus.Media. В связи с этим, в городе действуют усиленные меры безопасности. Об этом пресс-служба МВД сообщает в своем Twitter.
“Киев: Усиленные меры безопасности в столице связаны с тем, что у полиции есть информация о возможных вооруженных провокациях”, – говорится в сообщении.
Напомним, 17 октября под Верховной Радой Украины началась акция протеста, участники митинга требуют принять законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, о антикоррупционный суд и новую избирательную систему.
Во второй половине вчерашнего дня на улице Грушевского начались столкновения активистов с полицией, в результате чего были пострадавшие с обеих сторон.
Позже, ближе к полуночи под стенами Рады произошли новые столкновения. Протестующие снимали каски с правоохранителей.
Как сообщили в МВД, у людей, которые находятся под стенами парламента, может быть на руках оружие.
В результате сегодня, 18 октября, в МВД заявили, что усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, направив туда 3000 правоохранителей.
В течение дня между протестующими и полицией происходили стычки. В целом, в отделение полиции доставили 11 человек. Согласно заявлению полиции, их отпустят после составления административных протоколов.