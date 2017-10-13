В Киеве внезапно скончался знаменитый чемпион Украины (фото, видео)

despravda | 13.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-13 06:39

В Киеве внезапно скончался знаменитый чемпион Украины (фото, видео)
Спортсмен был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Многократный чемпион Украины по бодибилдингу Владимир Горай внезапно умер в одной из киевских клиник, передает Rus.Media. По неподтвержденной информации, причиной смерти 45-летнего чемпиона Европы-2015 и чемпиона Мира NABBA-2009 стал разрыв аневризмы брюшной аорты.

Аневризма аорты — это расширение участка аорты или выпячивание ее стенки. Разрыв аневризмы приводит к сильному внутреннему кровотечению, что заканчивается летальным исходом.

В комментариях на странице спортсмена его фанаты и поклонники не могут поверить в то, что случилось, принося свои соболезнования родным и близким покойного.

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