В Киеве сутенеры организовали масштабный секс-бизнес
2016-06-05 16:36
В Киеве сутенеры организовали масштабный секс-бизнес
Группа сутенеров, привлекли к работе 70 проституток
Ежемесячный доход преступной организации составлял два миллиона гривен
Руководителем преступной группы, на которую работало 10 борделей, была уроженка Житомирщины. Обязанности между членами группировки распределялись крайне четко, а заработанные средства перечисляли на банковские счета физических лиц для маскировки их происхождения.
“Організаторці преступной группы сообщено о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины
“Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Ей грозит до семи лет лишения свободы”, — рассказала Оксана Блищик, пресс-секретарь полиции Киева.