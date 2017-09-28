В Киеве столкновения между активистами и полицией
2017-09-27 20:39
В Киеве столкновения между активистами и полицией
Столкновения произошли из-за строительство АЗС.
В Киеве 27 сентября возле места строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой между правоохранителями и активистами вспыхнули столкновения, передает Rus.Media. Во время инцидента полиция применила силу к женщинам. Об этом сообщает пресс-служба Взаимопомощи.
В сети опубликовано видео, на котором видно, что полицейские толкали женщин, ругались и применяли слезоточивый газ.
Согласно сообщению, 27 сентября вблизи места незаконного строительства АЗС начались новые строительные работы. На месте, где недавно местные жители посадили деревья, начали выкапывать выгребную яму под канализацию.
Поэтому люди, которые уже давно требуют от местных властей остановить строительство, вышли на территорию с протестом и столкнулись с сопротивлением правоохранителей, которые охраняли технику.
В результате столкновений местной активистке сломали палец на руке. Еще одного из активистов задержали и доставили в отделение полиции. По данным полиции, в столкновениях пострадал один милиционер.
Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Дарницкого управления полиции Киева Инна Гамалий сообщила, что сейчас ситуация на месте инцидента спокойная.
“Наши полицейские никого не били, газ не распыляли. Активиста, который облил зеленкой патрульных, задержали. Он пояснил”, – сказала Гамалий.
В пресс-службе патрульной полиции заверили, что видео, где видно применение силы и спецсредств патрульными в отношении местных жителей, видели и будут принимать меры.