В Киеве сегодня начался отопительный сезон
2017-10-09 13:06
В Киеве сегодня начался отопительный сезон
Отопительный сезон начался в учреждениях бюджетной сферы.
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В Киеве сегодня, 9 октября 2017 года, начался отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы, передает Rus.Media. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.
“Мы начинаем отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы – школах, детсадах, больницах, учреждениях социальной защиты и тому подобное. Подключение будет осуществляться по заявкам администраций этих заведений”, – сообщил Пантелеев.
Вместе с тем, он отметил, что подключение жилых домов будет осуществляться тогда, когда среднесуточная температура воздуха составит ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.