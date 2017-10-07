В Киеве простились с убитым под Авдіївкою бойцом Казаком (ВИДЕО)
2017-01-02 14:30
В Киеве простились с убитым под Авдіївкою бойцом Казаком (ВИДЕО)
В Киеве началась церемония прощания с командиром отделения разведки 12 мотопехотного батальона 72 механизированной бригады Леонидом Проводенком
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Военный более известный по позывным «Казак».
Церемония проходит в Киеве возле памятника Героям небесной сотни на улице Институтской. Отдать дань уважения погибшему бойцу пришли более сотни человек. Среди них семья и собратья погибшего. После панихиды бойцы почетного караула отнесут его гроб до Майдана независимости. Оттуда Казака повезут на Лукьяновское военное кладбище.
Напомним, разведчик, который был родом с Луганщины, погиб 29 декабря под Авдіївкою. На фронте он был с 2014 года. Перед службой он успел вывезти свою семью в Киев. Да, двое его сыновей остались без отца.
Как сообщалось ранее, известный военный журналист Юрий Бутусов отметил, что Леонид Проводенко героически погиб прикрывая отход своей разведгруппы.