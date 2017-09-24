В Киеве произошла авария с участием 6 машин
24.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-23 21:23
В Киеве произошла авария с участием 6 машин
На Броварском проспекте в Киеве произошло масштабное ДТП. КамАЗ спровоцировал аварию еще с пятью машинами.
На Броварском проспекте в Киеве, возле станции Лесная, произошла крупная авария, передает Rus.Media. Водитель автомобиля КамАЗ спровоцировал ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей и был поврежден кофейный МАФ. В реанимации оказался парень-пешеход, сообщил паблик dtp.kiev.ua.