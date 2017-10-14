В Киеве проходит Марш славы героев
2017-10-14 18:27
В Киеве проходит Марш славы героев
Марш националистов проходит в честь Дня защитника Украины и 75-летия УПА.
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В центре Киева, на бульваре Шевченко, началась официальная часть Марша славы героев с участием активистов Национального корпуса Правого сектора и ВО Свобода, передает Rus.Media.
Мероприятие проходит в честь Дня защитника Украины и 75-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА).
Националисты проведут вече, после чего пройдут маршем по такому маршруту: бульвар Шевченко – улица Крещатик – Майдан Независимости – улица Сагайдачного – Контрактовая площадь.
Планируется, что на Подоле состоится праздничный концерт.
Организаторы мероприятия анонсировали участие в марше 20 тысяч человек.
Онлайн-трансляцию ведет Радио Свобода.