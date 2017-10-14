В Киеве проходит Марш славы героев

despravda | 14.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-14 18:27

В Киеве проходит Марш славы героев
Марш националистов проходит в честь Дня защитника Украины и 75-летия УПА.

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В центре Киева, на бульваре Шевченко, началась официальная часть Марша славы героев с участием активистов Национального корпуса Правого сектора и ВО Свобода, передает Rus.Media.

Мероприятие проходит в честь Дня защитника Украины и 75-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Националисты проведут вече, после чего пройдут маршем по такому маршруту: бульвар Шевченко – улица Крещатик – Майдан Независимости – улица Сагайдачного – Контрактовая площадь.

Планируется, что на Подоле состоится праздничный концерт.

Организаторы мероприятия анонсировали участие в марше 20 тысяч человек.

Онлайн-трансляцию ведет Радио Свобода.

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