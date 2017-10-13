В Киеве после дождя дорога стала зеленой

despravda | 13.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-13 17:38

В Киеве после дождя дорога стала зеленой
Укравтодор назвал причину.

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В Киеве на ул, передает Rus.Media. Саперно-Слободской в Голосеевском районе дорога окрасилась в зеленый цвет.

Об этом пишет Елена Новаковская в Facebook .

“Как-то странно дорога выглядит. Какое-то неестественное окраску. От дождя такое получилось”, – написала Новаковска.

Инцидент произошел 11 октября.

“Все просто: в результате пролития краски одним из покупателей гипермаркета, который находится рядом, дорога и стала ярко зеленого цвета”, – пояснили в Киевавтодоре.

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