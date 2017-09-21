В Киеве понастроили столько новых квартир не могут их продать и цены падают
2017-09-21 16:59
В Киеве понастроили столько новых квартир не могут их продать и цены падают
В Киеве дешевеют квартиры в новостройках, особенно трех – и четырехкомнатные, а также элитные.
Причина в том, что в столице построили много новых домов, но покупателей на жилье (более 76 тысяч квартир только в новостройках) нет – людям не за что его покупать, передает Rus.Media.
Другая причина – боятся вкладывать накопленные деньги в недострои через вероятность “замораживания” строительства.
В августе и сентябре, по данным аналитиков рынка, продолжился курс на снижение цены квадратного метра в новостройках. Это привело к тому, что худо-бедно, но количество сделок росло, причем с большим темпом, чем в этот же период в прошлом году.
“В июле 2016 года было продано 403 квартиры, а в августе – 364. В июле же 2017 года зафиксировано 613 проданных квартир в новостройках, а в августе – 634 соглашения. Так что в этом году, по мере уменьшения цены квадратного метра, количество сделок росло с каждым месяцем”, – говорит аналитик SV Development Сергей Степенко.
Чаще всего покупают квартиры эконом-сегмента, на который приходится 69-79% всех сделок о купле-продаже.
На рынке недвижимости наблюдают бум переуступок. По сути, так называется продажа квартиры в недостроенном доме. По подсчетам риелторов, таких предложений стало больше примерно на треть.
“Те, кто купил жилье на этапе котлована с целью заработка, сейчас пытаются “обналичить”, чтобы выручить больше денег – они нервничают, что цена метра тает. Конечно, среди них есть и те, кто покупал для себя, но планы на будущее изменились, а это наиболее реальный способ вернуть деньги с небольшой прибылью”, – объясняет риэлтор Дмитрий Берестовой.
Покупают квартиры чаще в рассрочку от застройщиков. Банковские ипотеки брать боятся из-за нестабильности и ставки в районе 30% годовых. Да и банки не спешат одалживать украинцам большие суммы.
По данным Госстата, сейчас в Украине насчитывается более 16 тысяч объектов незавершенного строительства. Из них около 11 тысяч – жилые дома. Только в Киеве – около 700 недостроев.
В агентствах недвижимости говорят, что пока от окончательного ступора рынок “спасают” несколько факторов. Это девальвация, что успокоилась (хоть и на фоне падения покупательной способности), а также нацеленность некоторых украинцев купить свои метры, откуда их уже никто не выгонит, вместо арендованных. Такая же ситуация, при нынешнем раскладе, сохранится и до конца года. На рынке сохраняется отложенный опрос. Повышать же цены застройщики не могут, потому что покупательная способность украинцев ухудшилась.