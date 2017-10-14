В Киеве по улице голым гулял странный мужчина

despravda | 14.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-14 10:18

В Киеве по улице голым гулял странный мужчина
Опубликовано видео.

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По улице Білицькій в Киеве ночью разгуливал обнаженный мужчина, передает Rus.Media.

Как можно увидеть на кадрах, мужчина без одежды и обуви быстрым шагом шел по тротуару. К месту происшествия прибыли патрульные, которые попытались остановить странного прохожего. На вопрос полицейских о том, куда направляется человек, тот ответил, что идет к церкви.

Когда силовики попросили нарушителя общественного порядка пройти с ними в машину, он стал оказывать им сопротивление. Патрульные применили спецсредства при задержании. После этого мужчину отвезли в местный отдел полиции. О дальнейшей его судьбе не сообщается.

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