В Киеве пьяный “друг” украинского премьера столкнулся с троллейбусом, кадры с “героем” дня
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-10-12 12:18
В Киеве пьяный “друг” украинского премьера столкнулся с троллейбусом, кадры с “героем” дня
Я все порешаю, я Гройсмана знаю, чувак.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
После того как к месту ДТП приехали полицейские, пьяный киевлянин предложил им записать в протоколе, что за рулем был не он, а его отец. Авария произошла вечером 11 октября, когда Skoda врезалась в отъезжающий от остановки на проспекте Правды троллейбус.
Фотографии и видео опубликованы в сообществе “Киев Оперативный” в Facebook, передает “Rus.Media”.
Мужчина после столкновения стал рассказывать, что лично знает премьер-министра Украины и может “решить” любые вопросы. Но от наказания он якобы отказываться не будет, так как хочет справедливости. Нарушитель заявил, что за руль сел пьяным, и признает, что виноват.
По его словам, решение “удариться в заднюю часть троллейбуса” он принял после того, как увидел какое-то неизвестное существо, которая перебегала через дорогу. И чтобы не подрезать еще одну машину, он решил, что в троллейбус удариться будет проще.
Драгер показал 1,95 промилле алкоголя в крови виновника ДТП, это в 10 раз превышает норму.