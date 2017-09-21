В Киеве открыли памятник футболисту “Динамо” андрею Гусину, который разбился на мотоцикле
2017-09-17 17:58
В Киеве открыли памятник футболисту “Динамо” андрею Гусину, который разбился на мотоцикле
На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник знаменитому футболисту “Динамо” и сборной Украины Андрею Гусину, который в 41-летнем.
На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник знаменитому футболисту “Динамо” и сборной Украины Андрею Гусину, который в 41-летнем возрасте разбился в аварии, передает Rus.Media. Об этом в Twitter сообщил спортивный журналист Артем Франков.
“Мне памятник понравился, сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких”, – отметил он, выложив фотографии монумента.
Андрей Гусин разбился на мотоцикле 17 сентября 2014 года, в 14:00 на автодроме “Чайка”. По словам известного гонщина Алексея Мочанова, Гусин тогда недавно купил себе мотоцикл и еще учился ездить. На одном из поворотов Андрей потерял управление, вылетел из седла и ударился о железный отбойник.
“Открыли памятник Андрею Гусину – сегодня три года как… Вперед и вверх, и на скорости! Дорогой друг…”