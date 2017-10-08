В Киеве облили краской офис нардепа Чумака
2017-10-08 17:30
В Киеве облили краской офис нардепа Чумака
Внефракционный народный депутат Украины Виктор Чумак считает, что стены его офиса в Киеве испортили провокаторы.
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В Днепровском районе Киева неизвестные облили краской здание приемной народного депутата Украины, передает Rus.Media.
Об этом сообщает полиция Киева.
По факту происшествия открыто производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит ограничение свободы до пяти лет. Его ищут.
Правоохранители не уточнили, имущество которого нардепа пострадало.
“Украинская правда” пишет, что речь идет о расположенном на улице Попудренко, 18а офисе внефракционного нардепа Виктора Чумака.
“Провокаторам нужно, чтобы на них обращали внимание. Мы этого не делаем – генералам не стоит обращать внимание на дерьмо на сапогах. Тогда они превращаются в шутов. В пятницу один шут скакал за мной, как лягушонок, по Верховной Раде, вчера два шута бегали за моим сыном… А ночью кто-то просто поиздевался над стенами дома моей приемной. Я сильно кому-то по мозолям толкусь”, – написал Чумак.