В Киеве неизвестный стрелял в женщину: детали инцидента

despravda | 09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-08 14:11

В Киеве неизвестный стрелял в женщину: детали инцидента
На женщину в Киеве совершили нападение. Злоумышленник произвел выстрел в ногу потерпевшего.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполіції Киева, передает Rus.Media.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Правды и улицы Вышгородской. Женщина имела конфликт с неизвестным мужчиной. Злоумышленник вытащил оружие и выстрелил ей в ногу.

В результате инцидента женщина получила незначительные ранения. От госпитализации потерпевшая отказалась. Также она не захотела писать заявление в милицию.

Известно, что сообщение о стрельбе поступило в Подольское управление полиции. На месте происшествия эксперты изъяли одну гильзу, которую направили на экспертизу. По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье “Хулиганство”. Правоохранители устанавливают личность нападавшего.

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