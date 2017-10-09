В Киеве неизвестный стрелял в женщину: детали инцидента
2017-10-08 14:11
В Киеве неизвестный стрелял в женщину: детали инцидента
На женщину в Киеве совершили нападение. Злоумышленник произвел выстрел в ногу потерпевшего.
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Об этом сообщила пресс-служба Нацполіції Киева, передает Rus.Media.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Правды и улицы Вышгородской. Женщина имела конфликт с неизвестным мужчиной. Злоумышленник вытащил оружие и выстрелил ей в ногу.
В результате инцидента женщина получила незначительные ранения. От госпитализации потерпевшая отказалась. Также она не захотела писать заявление в милицию.
Известно, что сообщение о стрельбе поступило в Подольское управление полиции. На месте происшествия эксперты изъяли одну гильзу, которую направили на экспертизу. По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье “Хулиганство”. Правоохранители устанавливают личность нападавшего.